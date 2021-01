Darter Van Gerwen verlaat met pijnlijke nederlaag WK

Met een kansloze nederlaag heeft darter Michael van Gerwen afscheid genomen van het WK. De drievoudig wereldkampioen bleef in een leeg Alexandra Palace ver verwijderd van de scores die hem al jaren aan de top van de wereldranglijst houden en ging hard onderuit tegen de Brit Dave Chisnall: 5-0.

Van Gerwen leed zijn grootste nederlaag ooit op een WK en bleef steken op een gemiddelde van 98. Chisnall wierp zich na een gemiddeld score van 107. Hij vierde zijn eerste zege op de Nederlander na een serie van 27 nederlagen op rij.

Chisnall neemt het zaterdag in de halve finale op tegen Gary Anderson, de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland die eerder op vrijdag de opmars van de Nederlander Dirk van Duijvenbode stuitte. De andere halve eindstrijd gaat tussen Gerwyn Price uit Wales en de Engelsman Stephen Bunting. Zo is het WK weer een Britse aangelegenheid, direct na de Brexit die het Verenigd Koninkrijk afscheidt van de Europese Unie.

Price kan Van Gerwen na zeven jaar onttronen van nummer 1 van de wereldranglijst. Hij moet daarvoor wel het WK op zijn naam schrijven. Van Gerwen overtuigde tijdens zijn eerste optredens tegen de Schot Ryan Murray (3-1) en Engelsman Ricky Evans (4-0) op het WK. Hij ontsnapte in de achtste finales tegen de Engelsman Joe Cullen (4-3), na een achterstand van 1-3 in sets. “Dit geeft me zo veel vertrouwen”, jubelde hij na zijn inhaalrace. “Hier kan ik mee verder. Hier ga ik mijn voordeel mee doen.”

Maar tegen Chisnall, eerder op het WK verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Fries Danny Noppert, bleef de drievoudig wereldkampioen ver verwijderd van het niveau dat hem al jaren de beste darter van de wereld maakt. Bijna niets lukte bij de Brabander en Chisnall gooide de wedstrijd van zijn leven. Wat hij ook probeerde, Van Gerwen vond maar niet de scores die hij voor ogen had. Hij werd moedelozer en moedelozer, schudde steeds vaker met zijn hoofd en capituleerde. “Niets lukte”, erkende Van Gerwen. “Hij heeft me van het bord gegooid. Ik weet niet waarom het niet lukte, dit moet ik evalueren.”

Chisnall kon zijn geluk niet op na zijn zege. “Voor mij is Michael nog steeds de beste”, zei hij. “Maar als hij dat een keer niet laat zien, dan heb ik kansen. Daarin ging ik pas na een voorsprong van 4-0 echt in geloven. Die mogelijkheden heb ik dus uiteindelijk benut.”