IOC-voorzitter Bach kijkt uit naar onvergetelijke Spelen

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympische Comité (IOC) kijkt uit naar de ‘onvergetelijke Spelen’ van komende zomer in Tokio. Dat zei de Duitser in een nieuwjaarstoespraak waarin hij de Japanse organisatoren prees.

“Tokio is nog steeds de best voorbereide olympische stad aller tijden”, zei Bach. “Ze zijn daar zo vastberaden om alles op een veilige manier voor iedereen te organiseren. Dit wordt een buitengewoon jaar. Want ik zie die vastberadenheid ook bij de organisatoren van de Winterspelen van 2022 in Peking. Laten we een les leren als corona onder controle is. Laten we solidair zijn en in de toekomst voor onze kansen gaan.”

De Zomerspelen in Tokio zijn vanwege corona uitgesteld en verplaatst naar de periode van 23 juli tot en met 8 augustus van dit jaar.