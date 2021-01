Pool Kubacki wint met recordsprong nieuwjaarsspringen Garmisch

De Pool Dawid Kubacki heeft dankzij een recordafstand van 144 meter in zijn tweede sprong het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Hij troefde de Noor Halvor Egner Granerud af, die na de eerste sprong nog de leiding had in de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee. Granerud, de leider in de wereldbeker deze winter, eindigde als tweede. De derde plaats was voor de Pool Piotr Zyla.

Kubacki won vorig jaar de prestigieuze wedstrijdenreeks op vier grote schansen in Duitsland en Oostenrijk, maar hij was dit jaar matig begonnen met de vijftiende plaats dinsdag in de eerste wedstrijd van de tournee in Oberstdorf. Hij herstelde zich in Garmisch goed met een eerste sprong van 139 meter, maar kreeg toch een lagere score dan Granerud, die zijn sprong van 137 meter nagenoeg perfect uitvoerde.

Maar in zijn tweede poging vloog Kubacki verder dan ooit op de olympische schans in het Duitse wintersportoord. Een afstand van 144 meter was nog nooit behaald. Granerud, die als laatste aan de beurt was, landde in zijn tweede sprong na 136 meter en daarmee moest hij zijn eerste plaats afstaan aan Kubacki.

De Duitser Karl Geiger, die dinsdag nog won in Oberstdorf, eindigde als vijfde. Hij moest ook nog de Poolse olympisch kampioen Kamil Stoch voor zich dulden, die vierde werd. De Noor Marius Lindvik, vorig jaar winnaar in Garmisch, meldde zich af. Hij had last van een ontstoken verstandskies en zocht een tandarts op.

De Vierschansentournee gaat op 3 januari verder in Innsbruck met de derde wedstrijd.