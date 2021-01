Anderson en Price naar finale van WK darts

De finale van de WK darts gaat zondag tussen Gary Anderson en Gerwyn Price. Beide darters wonnen zaterdagavond hun halve eindstrijd in een leeg Alexandra Palace in Londen.

Tweevoudig wereldkampioen Anderson uit Schotland klopte Dave Chisnall (6-3), de Engelsman die vrijdag nog Michael van Gerwen vernederde (5-0) . Welshman Price was op tijd bij de les in zijn wedstrijd tegen de Engelsman Stephen Bunting (6-4), na een achterstand van 1-3 in sets.

Voor de wereldkampioen ligt zondag een cheque van zo’n 563.000 euro klaar, de winnaar gaat met ruim 225.00 euro naar huis.

Price kan zondag behalve de wereldtitel ook de eerste plaats van de wereldranglijst veroveren. Hij kan de koppositie overnemen van Van Gerwen, die de mondiale dartsladder al 7 jaar aanvoert.