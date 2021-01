Shorttrackster Schulting bij NK verder op alle afstanden

Suzanne Schulting is de op de eerste dag van de Nederlandse kampioenschappen shorttrack de kwalificaties goed doorgekomen. De titelverdedigster bereikte op de 500 en 1000 meter de halve finales en op de 1500 meter de finale. Op alle drie de afstanden won Schulting haar serie. Ze hoefde geen echte versnelling te plaatsen om te winnen. “Dat komt morgen wel”, zei de 23-jarige Friezin.

Sven Roes, de titelverdediger bij de mannen, verging het minder goed. Door een valpartij wist hij zich niet te plaatsen voor de finale van de 1500 meter. Op de 500 en 1000 meter verliepen zijn races ook niet volgens plan. Op de 500 meter kwam hij vallend over de streep, maar met zijn derde plek wist hij zich wel te plaatsen voor de halve finales. Roes was bij de 1000 meter eveneens dicht bij uitschakeling. Een finishfoto maakte duidelijk dat hij toch als tweede over de meet kwam voor Bram Steenaart.

Bij de mannen wisten Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf, Daan Breeuwsma en Friso Emons zich op alle afstanden te kwalificeren. Sjinkie Knegt kreeg een straf in de halve finales van de 1500 meter en werd dus net als Roes uitgeschakeld. Op de 500 en 1000 meter redde Knegt het wel.

Naast Schulting plaatsten bij de vrouwen ook Rianne de Vries, Xandra Velzeboer, Georgie Dalrymple, Gioya Lancee, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof zich op alle afstanden voor de volgende ronde.

De winnaars van het NK verdienen een startplek voor het EK shorttrack, dat van 22 tot en met 24 januari in Polen plaatsvindt.