Tennisser Nishikori heeft Rotterdam in agenda staan

De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam in zijn programma opgenomen. Het zou de tweede keer zijn dat de voormalig nummer 4 van de wereld in Ahoy aantreedt. Eerder deed Nishikori dat in 2019. Hij bereikte toen de halve finales waarin de Zwitser Stan Wawrinka te sterk was.

Nishikori, die zijn programma op sociale media bekendmaakte, begint het seizoen met de ATP Cup, gevolgd door de Australian Open. Daarna reist hij naar Europa waar op 1 maart het ATP-toernooi van Rotterdam begint. Dat is vanwege de verschuiving van de Australian Open door de coronacrisis een kleine maand later dan gepland. Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft tot nu toe pas twee deelnemers bekendgemaakt. Dat zijn de Rus Daniil Medvedev en het Italiaanse talent Jannik Sinner.