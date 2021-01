Van der Poel wint derde cross op rij

Mathieu van der Poel heeft zijn derde overwinning op rij geboekt. Dat deed de wereldkampioen veldrijden in het Belgische Gullegem waar concurrent Wout van Aert ontbrak. Voor Van der Poel was het zijn zevende zege van het seizoen. Zondag treft hij Van Aert wel in de wereldbekercross van Hulst.

Van der Poel ging kort na de start onderuit, maar sloot al snel weer aan bij een eerste groep van zo’n acht renners. Meteen nam de wereldkampioen de kop waarna alleen de Brit Tom Pidcock nog kon volgen. Bij het ingaan van de zesde ronde moest echter ook Pidcock concluderen dat Van der Poel gewoon te sterk was. De Nederlander kon daarna enigszins gas terugnemen en al denken aan de wedstrijd van zondag. Pidcock finishte op ruime achterstand als tweede, de Belg Jens Adams werd derde.

Van der Poel was woensdag nog de beste in Bredene, vrijdag won hij de cross van Baal.