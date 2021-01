Basketballers Philadelphia 76ers blijven winnen in NBA

De basketballers van Philadelphia 76ers zijn bezig aan een sterke seizoensstart in de NBA. De ‘Sixers’ boekten tegen Charlotte Hornets hun vijfde overwinning in zes wedstrijden: 127-112. De ploeg uit Philadelphia verloor vooralsnog alleen vlak na kerst van Cleveland Cavaliers.

Tegen Charlotte Hornets was het vooral een zege van het collectief. Zes spelers van de Sixers eindigden qua punten in de dubbele cijfers, met Tobias Harris als topschutter (24 punten). Ben Simmons tekende voor een zogeheten triple-double: 15 punten, 12 rebounds en 11 assists. Joel Embiid was met 19 punten en 14 rebounds ook belangrijk. Bij de Hornets moest het vooral komen van Terry Rozier, die 35 punten bij elkaar schoot.

Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, incasseerde bij New Orleans Pelicans al de vierde nederlaag van het seizoen (120-116). Zonder de geblesseerde James Harden won Houston Rockets van Sacramento Kings: 102-94. John Wall was met 28 punten de beste schutter bij de Rockets, die hun tweede zege van het seizoen vierden.