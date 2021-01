Beste badmintonner ter wereld besmet met coronavirus

De beste badmintonner ter wereld, de Japanner Kento Momota, heeft positief getest op het coronavirus. De volledige Japanse ploeg slaat daarom deze maand de twee toernooien in Thailand over waarmee de World Tour wordt hervat. De Japanners zouden zondag naar Bangkok vliegen.

Voor vertrek werd iedereen op de luchthaven van Tokio getest op het coronavirus. De 26-jarige Momota zou in Bangkok zijn rentree maken in de World Tour na tien maanden afwezigheid. Momota, tweevoudig wereldkampioen, was in februari 2020 na winst van de Maleisiƫ Masters betrokken bij een auto-ongeluk en liep daarbij ernstige verwondingen op aan zijn gezicht.

De Chinese badmintonners ontbreken ook in Thailand. Zij mijden de toernooien daar uit angst voor het virus. Aan het einde van de maand wordt in Thailand ook de World Tour Finals gehouden.