Darters Price en Anderson strijden om wereldtitel

Gerwyn Price en Gary Anderson maken in een finale uit wie zich het komend jaar wereldkampioen darts mag noemen. De als derde geplaatste Price uit Wales heeft nog geen wereldtitel achter zijn naam staan. De Schot Anderson won het WK al in 2015 en 2016.

Anderson was in de halve eindstrijd te sterk voor Dave Chisnall (6-3), de Engelsman die in de kwartfinale nog Michael van Gerwen vernederde (5-0). Price versloeg in de halve finale de Engelsman Steve Bunting (6-4), na een achterstand van 1-3 in sets. Anderson klopte in de kwartfinale Dirk van Duijvenbode (5-1), een van de smaakmakers van het WK.

Voor de wereldkampioen ligt een cheque van zo’n 563.000 euro klaar, de winnaar gaat met ruim 225.00 euro naar huis.

Price strijdt behalve voor de wereldtitel ook voor de eerste plaats op de wereldranglijst. Hij kan de koppositie overnemen van Van Gerwen, die de mondiale dartsladder al 7 jaar aanvoert.

De finale begint om 20.30 uur in een leeg Alexandra Palace in Londen.