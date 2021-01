Dartswereldkampioen Price: niet slecht voor een oud-rugbyspeler

Gerwyn Price miste in het tweede deel van zijn grillige WK-finale tegen de Schotse veteraan Gary Anderson (7-3) van alles en nog wat. Ook een zeldzame 9-darter ging aan de nieuwe dartskoning voorbij. “Maar dat vond ik niet zo erg. Meestal verlies je de partij waarin je een 9-darter gooit. Daar hield ik mij maar aan vast”, liet de 35-jarige Welshman bij de RTL7 opgelucht weten.

Price maakte na een matige start (1-1 in sets) een geweldige indruk in zijn eerste WK-finale. Hij gooide vrijwel foutloos en gunde tweevoudig wereldkampioen Anderson (50) amper kansen om goed in de wedstrijd te komen. Bij een voorsprong van 5-1 in sets kregen de zenuwen echter vat op de voormalige rugbyspeler. Daardoor kreeg Anderson weer wat moed en vertrouwen, maar uiteindelijk bleef Price mentaal overeind, al miste hij nog wel in totaal elf matchdarts.

“Ik moest bij al die missers denken aan mijn familie thuis. Ik wist precies hoe zij zich voelden, want zo voelde ik mij ook. Ik dacht te veel na hoe het zou zijn om die trofee in mijn handen te krijgen. Gelukkig wist ik mezelf te herpakken. Ik heb nu ervaring opgedaan. Ik weet nu hoe het voelt en hoe het moet om een grote prijs te winnen. Er zullen dus zeker meer titels volgen.”

Price dacht aan alle andere darters die ooit de wereldtitel wisten te winnen. “Van Gerwen, Taylor, Anderson, noem maar op. En nu hoor ik er ook bij. Een droom van mij is uitgekomen. En dan ben ik ook nog de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ik kan niet wachten op het volgende toernooi, als ik op die manier word aangekondigd. Niet slecht toch voor een voormalige rugbyspeler?”