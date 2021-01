Price nieuwe dartskoning na grillig optreden in WK-finale

Darter Gerwyn Price heeft voor de eerste keer in zijn carrière de wereldtitel veroverd. De 35-jarige Welshman overmeesterde in Londen de 15 jaar oudere Schot Gary Anderson in een grillige finale. De voormalige rugbyspeler zegevierde in het lege Alexandra Palace met 7-3 over de tweevoudige wereldkampioen (2015 en 2016).

Price begon ijzersterk, maar bij een voorsprong van 5-1 in sets raakte hij enigszins door de zenuwen bevangen. De geroutineerde Anderson kon daardoor terug in de wedstrijd komen, maar na elf gemiste matchdarts kon de gespierde darter de partij dan toch eindelijk tot een goed einde brengen.

Door zijn triomf is Price nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij lost drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen af, die de toppositie in het klassement na zijn eerste wereldtitel in 2014 zeven jaar lang innam.

Price is pas de vierde darter sinds de invoering van het nieuwe rankingsysteem, op basis van het verdiende prijzengeld (‘Order of Merit’), in 2007. De oud-wereldkampioenen Phil Taylor en Raymond van Barneveld namen in het mondiale klassement ook ooit de eerste plaats in.

Price verdiende met zijn eerste wereldtitel een bedrag van ruim 560.000 euro. Anderson gaat met circa 225.000 euro naar huis.

Price bleef zaterdag in de halve eindstrijd de Engelsman Stephen Bunting de baas (6-4). Anderson rekende op weg naar zijn vijfde WK-finale af met onder anderen Dirk van Duijvenbode (5-1 in de kwartfinales). In de halve finales versloeg hij zaterdag de Engelsman Dave Chisnall (6-3), die een dag eerder Van Gerwen met 5-0 had uitgeschakeld.

In zijn eerste WK-finale was Price aanvankelijk een klasse apart. Hij gooide de ene na de andere hoge score. Ook bij het finishen van de legs maakte de nieuwe dartskoning amper fouten. Anderson daarentegen liet te veel dubbels liggen om het Price echt lastig te maken.

Price haperde echter bij een voorsprong van 5-1 in sets. Hij gaf een voorsprong van 2-0 weg waarna Anderson resoluut toesloeg in de vijfde leg (3-2). Price nam snel het initiatief weer over, maar in het zicht van de overwinning bleef hij legio fouten maken. Hij liet liefst elf matchdarts liggen voordat hij eindelijk dubbel 5 wist uit te gooien.

Price sloot de WK-finale af met een gemiddelde van punten 100.08 punten en een finishpercentage van 45,61 procent. Anderson bleef steken op 94.25 punten en 26,87 procent.