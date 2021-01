Shorttrackster Schulting prolongeert Nederlandse titel in stijl

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft in stijl haar Nederlandse allroundtitel geprolongeerd. De 23-jarige Schulting won in Thialf alle afstanden: de 500, 1000 en 1500 meter. Xandra Velzeboer (19) eindigde als tweede in het klassement, het brons ging naar Selma Poutsma (21).

Velzeboer werd achter Schulting tweede op de 500 meter en kwam als derde over de streep in de finales van de 1000 en 1500 meter. Poutsma begon met een tweede plaats op de 1000 meter, werd daarna vijfde op de 500 meter en weer tweede op de afsluitende 1500 meter. Rianne de Vries (vijfde) en Yara van Kerkhof (zevende) konden geen rol van betekenis spelen.

Schulting verzekerde zich als Nederlands kampioene van deelname aan de EK shorttrack, van 22 tot en met 24 januari in Polen. De Friezin met Groningse roots heeft een druk programma, want ze kwalificeerde zich vorige week op de langebaan ook voor de EK sprint, de WK afstanden en de twee wereldbekers van deze maand.

Voor Schulting was het haar derde Nederlands allroundtitel. Ze veroverde vorige maand in Thialf ook al drie nationale titels op de NK afstanden, die voor de eerste keer officieel voor de shorttrackers op het programma stonden.

Bij de mannen ging de Nederlandse allroundtitel voor de tweede keer naar Dylan Hoogerwerf. Hij was eerder in 2017 de beste. Hoogerwerf won de 500 meter, eindigde als tweede op de 1500 meter en werd zesde op de 1000 meter. In het eindklassement pakte Jens van ’t Wout zilver en het brons was voor Friso Emons.

Boegbeeld Sjinkie Knegt moest genoegen nemen met de vierde plek. De Friese routinier veroverde op de 500 en 1000 meter weliswaar podiumplekken (tweede en derde), maar liet het afweten op de 1500 meter (21e). De onttroonde titelhouder Sven Roes kwam in het eindklassement niet verder dan de veertiende plaats.