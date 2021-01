Van der Poel wil via Ronde van de Emiraten naar klassiekers toe

Wielrenner Mathieu van der Poel start zijn seizoen op de weg eind februari in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De 25-jarige alleskunner op de fiets, die momenteel bezig is aan het crossseizoen, geeft die etappekoers van 21 tot en met 27 februari de voorkeur boven het Belgische openingsweekeinde, bestaande uit de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne op 27 en 28 februari.

“Ik denk dat de Ronde van de Emiraten een betere aanloop is richting de klassiekers, waarop ik nog net iets meer mijn pijlen richt dan het openingsweekend”, zei Van der Poel voorafgaand aan de veldrit van Hulst bij Sporza. De kopman van Alpecin-Fenix moet daarna een keuze maken tussen deelname aan Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Als Van der Poel van 7 tot en met 14 maart de Franse koers rijdt, moet hij op 6 maart wel de Strade Bianche overslaan. “Daar had ik nog niet bij stilgestaan. Ik moet het nog eens allemaal bekijken. Als het gaat, zou ik wel graag de Strade Bianche rijden.”

Van der Poel werkt op de weg toe naar zijn twee grote doelen in het voorjaar: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, op respectievelijk 4 en 11 april. De Nederlander zegevierde afgelopen jaar in Vlaanderen.