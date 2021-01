Basketballer Curry blinkt uit met recordscore van 62 punten

Basketballer Stephen Curry van Golden State Warriors heeft uitgehaald met 62 punten in het NBA-duel met Portland Trail Blazers. De Warriors wonnen dankzij de persoonlijke recordscore van Curry met 137-122.

De 32-jarige Curry schoot meteen met scherp. Hij begon met 21 punten in het eerste kwart. In het laatste kwart was hij vooral succesvol van afstand. Hij mikte er in de hele wedstrijd acht keer een 3-punter in tegen de Trail Blazers.

Het was voor de tweevoudig beste speler van de NBA het bewijs dat hij weer op zijn oude niveau is. Curry speelde vorig seizoen slechts vijf wedstrijden omdat een gebroken hand hem lang aan de kant hield. De 62 punten waren nog geen clubrecord. Rick Barry maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw 64 punten voor Golden State Warriors.

LA Clippers won de ‘topper’ in de westelijke divisie tegen Phoenix Suns met 112-107. Beide ploegen staan nu bovenaan met vijf overwinningen tegen twee nederlagen. Paul George was de meest trefzekere speler bij de winnende ploeg uit Los Angeles met 39 punten.

Los Angeles Lakers, de regerend kampioen, boekte tegen Memphis Grizzlies zijn vijfde competitiezege van dit seizoen en voegde zich aan kop bij de Clippers en de Suns. Vedette LeBron James van de Lakers was goed voor 22 punten, 13 rebounds en 8 assists.

Utah Jazz bezorgde San Antonio Spurs de vierde nederlaag op rij: 130-109. Bojan Bogdanovic was topschutter bij Jazz met 28 punten.