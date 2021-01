‘Formule 1 moet seizoenopening in Melbourne uitstellen’

Het Formule 1-seizoen moet mogelijk afzien van de geplande openingsrace op 21 maart in Melbourne. Diverse autosportmedia melden dat de organisatie van de Grote Prijs van Australië vanwege de coronabeperkingen in dat land naar een andere datum later in het jaar zoekt. De Grote Prijs van Bahrein op 28 maart zou dan de eerste race op de kalender worden.

De Formule 1 wilde het nieuws, dat onder meer de gezaghebbende website Autosport.com naar buiten bracht, niet bevestigen.

Het coronavirus zorgde er vorig jaar voor dat de race op Albert Park in Melbourne op het laatste moment werd afgeblazen. Vervolgens duurde het maanden eer de Formule 1 zijn eerste race kon afwerken in Oostenrijk. In het ingekorte seizoen konden toch nog zeventien races op voornamelijk Europese circuits worden verreden.

Het management van de Formule 1 bracht onlangs de voorlopige kalender voor 2021 naar buiten en daarop staan 23 races, traditioneel verspreid over zo’n beetje de hele wereld. Ook de terugkeer van de Grote Prijs van Nederland is voorzien. De race op het verbouwde circuit in Zandvoort is gepland voor 5 september.

In Australië zijn nog altijd strenge coronamaatregelen van kracht. Iedereen die het land binnenkomt, moet veertien dagen verplicht in quarantaine in aangewezen hotels. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tennissers die meedoen aan de Australian Open in Melbourne. Het eerste grandslamtoernooi begint dit jaar op 8 februari, drie weken later dan normaal.