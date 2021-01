Veldrijdster Van Empel tekent contract bij Pauwels Sauzen

De talentvolle veldrijdster Fem van Empel heeft een contract getekend bij Pauwels Sauzen – Bingoal. De 18-jarige Van Empel reed al sinds 1 oktober als belofte voor de ploeg.

“Ik was eigenlijk al blij verrast dat ik sinds 1 oktober voor Pauwels Sauzen – Bingoal mocht crossen en nu heb ik hetzelfde gevoel. Er lijkt maar geen einde aan het goede nieuws te komen”, aldus Van Empel. “Na drie maanden binnen deze ploeg al een profcontract, dat is een beloning voor een goed seizoen. Dit contract geeft alleen maar extra motivatie voor de toekomst.”

Van Empel werd onlangs vierde in de wereldbekerwedstrijd van Dendermonde. Daarmee werd ze de jongste veldrijdster in de top 4 van een wereldbeker sinds Marianne Vos in 2004.