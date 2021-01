Australië praat met Formule 1 over verplaatsing openingsrace

De organisatoren van de Grote Prijs van Australië, de beoogde openingsrace van de Formule 1, praten met de autoriteiten over mogelijke verplaatsing van de race. Het is de bedoeling dat Max Verstappen en de andere coureurs op 21 maart in Melbourne aan het seizoen beginnen. Vanwege de strikte coronamaatregelen in Australië wordt de race op het Albert Park-circuit mogelijk naar later in het jaar verschoven.

“De gesprekken tussen de organisatie, de overheid en de Formule 1 over de kalender voor 2021 zijn gaande”, zei een woordvoerder van de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is. “De overheid legt prioriteit bij de volksgezondheid, maar wil ook onze topsportkalender beschermen.” De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar voor tennissers, werd al verplaatst van januari naar februari zodat de deelnemers bij aankomst eerst twee weken in quarantaine kunnen.

De organisatie van de GP van Australië bevestigt dat de datum 21 maart onzeker is. “In de komende weken valt daar een beslissing over.” De kaartverkoop is nog niet begonnen. Vorig jaar werd de Australische GP vlak voor de start van de eerste training geschrapt, nadat medewerkers van de renstal McLaren positief hadden getest op het coronavirus.