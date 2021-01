Autosportbaas Todt verwacht wijzigingen racekalender Formule 1

Voorzitter Jean Todt van de internationale autosportfederatie FIA rekent op de nodige wijzigingen in de kalender van de Formule 1. “We zijn jammer genoeg nog niet van het coronavirus af, ook al is er een vaccin. Overal zijn er lockdowns, dus zeker de eerste helft van het komende jaar zal de racekalender er anders komen uit te zien dan gehoopt; er zal er geen sprake zijn van een ‘normaal’ seizoen”, zei de Fransman tegen onder meer het gezaghebbende Autosport.com.

Todt reageerde op de berichten uit AustraliĆ« dat de geplande openingsrace in Melbourne op 21 maart mogelijk moeten worden uitgesteld en verplaatst naar later in het jaar. De organisatie van de Grote Prijs van AustraliĆ« praat momenteel daarover met de autoriteiten. In AustraliĆ« gelden nog altijd strenge coronamaatregelen. Iedereen die het land binnenkomt, moet veertien dagen verplicht in quarantaine in aangewezen hotels. “Ik denk dat we de komende dagen over heel wat mogelijke veranderingen op de sportkalenders te horen krijgen, niet alleen de Formule 1”, aldus de baas van de FIA.