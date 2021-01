Basketballers Doncic en Antetokounmpo blinken uit in NBA

De basketballers Luka Doncic en Giannis Antetokounmpo hebben in de NBA van zich laten horen. De 21-jarige Sloveen Doncic leidde Dallas Mavericks met een zogeheten triple-double (33 punten, 16 rebounds en 11 assists) naar een zege op Houston Rockets: 113-100. De Griek Antetokounmpo, de meest waardevolle speler van de afgelopen twee seizoenen, bezorgde Milwaukee Bucks met 43 punten de overwinning op Detroit Pistons: 125-115.

De Mavericks vierden hun derde overwinning in deze competitie, de Bucks hun vierde. Philadelphia 76ers is vooralsnog de best presterende ploeg met zes overwinningen tegenover pas één nederlaag. De ‘Sixers’ versloegen ook Charlotte Hornets, met 118-101. Orlando Magic boekte tegen Cleveland Cavaliers de vijfde zege van het jaar (103-83). Boston Celtics bezorgde Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, mede dankzij 40 punten van Jayson Tatum de vijfde nederlaag van het nog prille seizoen (126-114).

Golden State Warriors was met 137-106 te sterk voor Sacramento Kings. Stephen Curry tekende voor 30 punten. Een dag eerder tegen Portland Trail Blazers (137-122) had hij maar liefst 62 punten bij elkaar geschoten.