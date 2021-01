Meer financiële armslag bobsleebond met nieuwe hoofdsponsor

De Bob en Sleebond Nederland heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden in NewCold, een logistiek bedrijf voor gekoelde opslag. Het bedrijf heeft zich tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 aan de bond verbonden, met de optie het contract te verlengen tot en met de Winterspelen van Milaan in 2026.

Wim Noorman, voorzitter van de Bob en Sleebond Nederland, is verheugd met de nieuwe geldschieter. “NewCold biedt ons de mogelijkheid om verder te professionaliseren. Het geeft de bond meer financiële armslag en daardoor kunnen we bijvoorbeeld meer investeren in talentontwikkeling.”

Piloot Ivo de Bruin, deze winter actief in de wereldbeker tweemansbob met remmer Janko Franjic, reageerde eveneens blij op de komst van de nieuwe hoofdsponsor. “Dit is prachtig in aanloop naar de Spelen. Het biedt ons onder meer de mogelijkheid om aan het begin van het nieuwe seizoen een maand lang naar China te gaan om daar op de olympische baan af te dalen in trainingen en een World Cup. Bovendien kunnen we onze eigen sleeën meenemen. Daar hangt een pittig prijskaartje aan, maar dat kunnen we nu aan.”

Sybren Jansma is toegetreden tot het bestuur van de bobsleebond en hij wordt verantwoordelijk voor de talentontwikkeling. Jansma deed mee aan de Winterspelen van 2006, 2010 en 2014. “Het is mooi dat NewCold zich aan de bond heeft verbonden en daarbij een optie heeft tot en met de Spelen van 2026. Ik stort me voor die periode op met name de talentontwikkeling. We moeten nu al bouwen richting 2026. In 2022 ga ik in eerste instantie op zoek naar talent dat al een versterking en verbreding kan zijn voor het huidige team”, aldus Jansma.