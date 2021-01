Tennisster Bertens haalt ook uitgesteld Australian Open niet

Tennisster Kiki Bertens heeft toch ook besloten om af te zien van deelname aan het met drie weken uitgestelde Australian Open. “Terug op de baan, mijn revalidatie verloopt heel goed”, laat ze op Instagram weten. “Hoewel ik de moeilijke beslissing heb moeten nemen om de reis naar AustraliĆ« dit jaar over te slaan. Het komt te vroeg en het risico is te groot. Dus ik blijf werken aan een sterke comeback, hopelijk in maart.”

De 29-jarige Westlandse onderging eind oktober een operatie aan haar achillespees, waar ze al lang last van had. Bertens zette op dat moment al een streep door deelname aan de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar werd echter in december vanwege de coronaperikelen met drie weken uitgesteld en staat nu van 8 tot 21 februari op het programma. Ook die termijn is voor Bertens echter nog niet haalbaar.