Van Gerwen trekt zich terug, Van den Tweel voorzitter KNWU

Oud-wielrenner en voormalig ploegleider Gerry van Gerwen heeft zich dinsdag, enkele uren voordat de congresleden van wielerbond KNWU een nieuwe voorzitter zouden kiezen, teruggetrokken als kandidaat. Dat betekent dat Marc van den Tweel de opvolger wordt van de in november vertrokken Marcel Wintels. De directeur van Natuurmonumenten is nu de enige overgebleven kandidaat.

Van den Tweel was door een sollicitatiecommissie voorgedragen. Rennersvakbond VVBW kon zich niet in die keuze vinden en schoof Van Gerwen naar voren. Een eerste poging digitaal te stemmen mislukte in november, dinsdagavond zou een tweede poging volgen.

Van Gerwen zegt dat de verkiezingsstrijd tot verdeeldheid binnen de KNWU kan zorgen. “Dat is het laatste wat ik wil”, meldt hij in een verklaring waarin hij zijn terugtrekken uitlegt. Op 19 november, bij het vorige congres, hadden beide kandidaten zich nog kunnen voorstellen aan de stemgerechtigde leden. Maar toen die hun voorkeur moesten uitspreken bleek dat technisch niet mogelijk.

Dinsdag zouden de congresleden beide kandidaten nog wat vragen kunnen stellen alvorens er gestemd zou worden. Dat hoeft, nu Van Gerwen zich heeft teruggetrokken, niet meer. “Na lang overwegen heb ik besloten om mij terug te trekken”, laat Van Gerwen weten. “Hoewel mij in de afgelopen weken duidelijk is geworden dat ik op een brede steun uit de achterban kan rekenen, vrees ik dat de verkiezingsstrijd juist voor een grote verdeeldheid binnen de KNWU kan zorgen. Dat is het laatste wat ik wil.”

Van Gerwen rekende op een ‘close finish’ bij het tellen van de stemmen. “Ik weet niet of ik in de verkiezing de meerderheid van de stemmen zou halen. Ik wil iedereen die achter me heeft gestaan bedanken voor het vertrouwen en ik feliciteer Marc van den Tweel bij deze met zijn benoeming tot nieuwe voorzitter. Ik wens hem alle succes toe. Mocht hij op welk gebied dan ook hulp van mij willen, dan ben ik daartoe bereid. Zoals iedereen uit de wielersport altijd op mij kan rekenen.”

Van den Tweel (1964) wordt de opvolger van Marcel Wintels, die op 19 november afscheid nam. Hij was veertien jaar voorzitter van de wielerbond.