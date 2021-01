Wielertalent Hirschi per direct weg bij Team DSM

De Zwitserse wielrenner Marc Hirschi maakt geen deel meer uit van Team DSM, de opvolger van wielerploeg Sunweb. De 22-jarige renner brak het afgelopen jaar door met een ritzege in de Tour de France en het winnen van de Waalse Pijl. De breuk komt onverwacht, het contract van Hirschi liep nog een jaar door. Beide partijen geven aan het besluit niet te willen toelichten.

DSM is de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Het team nam aan het einde van het afgelopen seizoen al afscheid van Wilco Kelderman, Sam Oomen en de Australiër Michael Matthews.

Hirschi werd in 2018 wereldkampioen op de weg bij de beloften. Op dat moment kwam hij al uit voor de opleidingsploeg van Sunweb dat hem het jaar erop overhevelde naar de profs. In zijn debuutjaar viel hij op met de derde plaats in de Clásica San Sebastian en de vijfde plaats in het eindklassement van de BinckBank Tour.

Maar nadat het coronavirus het wielerjaar 2020 enige maanden had stilgelegd, kwam de echte doorbraak met eerst een tweede en een derde plaats in Touretappes en daarna de ritzege in Sarran waar Hirschi na een solo alleen aankwam. Kort na de Tour volgde de derde plaats in de wegrace op het WK wielrennen, won hij de Waalse Pijl en bleef Primoz Roglic hem net voor in Luik-Bastenaken-Luik.

Dat blijkt nu zijn laatste wedstrijd in dienst van Sunweb (sinds 1 januari DSM) te zijn geweest. Net als bij Matthews is zijn contract voortijdig ontbonden. Bij de Australiër was dat op diens verzoek.