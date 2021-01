Handballer Steins mist door corona EK-kwalificatie tegen Slovenië

Luc Steins speelt woensdag niet mee met de Nederlandse handballers tegen Slovenië. De spelmaker van Oranje is dinsdagavond opnieuw niet negatief getest op het coronavirus en blijft afgezonderd van de ploeg, meldt de handbalbond.

Het Nederlands team speelt om 18.15 uur in Almere de thuiswedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2022. Zondag is in het Sloveense Celje de uitwedstrijd. Het is nog niet bekend of Steins kan meereizen naar Slovenië.

Steins testte eind december positief op het coronavirus. Dat kwam voor hem op het slechts denkbare moment, want de Limburger kon door zijn verplichte isolatie niet meedoen met zijn club Paris Saint-Germain aan de finalewedstrijden van de Champions League.

De international voegde zich begin januari wel bij het Nederlands team, maar bleef in zijn eentje op een kamer in Papendal, omdat bij de coronatests zijn waardes nog steeds niet goed waren.

Oranje is voor de kwalificatie van het EK in januari 2022 (in Hongarije en Slowakije) ingedeeld in een poule met Polen, Turkije en Slovenië. De eerste twee plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De handballers wonnen in de eerste kwalificatieronde van Turkije.