Kasatkina luidt tennisseizoen in Abu Dhabi in met zege

Daria Kasatkina is het tennisseizoen in Abu Dhabi begonnen met een overwinning. In het eerste duel van 2021 versloeg de Russin de Chinese Wang Qiang met 6-2 3-6 6-2.

Het was de zesde keer dat Kasatkina en Wang, de nummer 72 en 34 van de wereld, tegenover elkaar stonden en slechts één van die duels werd in twee sets beslist. In de derde set nam Wang een voorsprong van 2-0, maar ze verloor zes games op een rij.

De beste tennissters beginnen het seizoen in Abu Dhabi, de mannen zijn deze week actief in Delray Beach (Florida) en Antalya (Turkije). Arantxa Rus doet mee in Abu Dhabi, waar ze in de eerste ronde aantreedt tegen Wang Xiyu uit China.

Normaliter begint het tennisseizoen in Australië en Nieuw-Zeeland, maar de WTA en ATP – de verantwoordelijke bonden – besloten de kalenders aan te passen. De Australian Open begint nu op 8 februari met een kleiner aantal voorbereidingstoernooien.