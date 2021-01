Motorcoureur Barreda Bort zegeviert in vierde rit Dakar Rally

De Spaanse motorcoureur Joan Barreda Bort (Honda) heeft de vierde etappe in de Dakar Rally gewonnen. De 37-jarige Barreda Bort was in de rit van Wadi Ad-Dawasir naar Riyad 5 minuten en 57 seconden sneller dan Ross Branch (Yamaha) uit Botswana. De Australiër Daniel Sanders (KTM) finishte als derde op 6.09.

De Amerikaanse leider Skyler Howes (KTM) verloor 13.13 en zakt naar de vijfde plaats. De Fransman Xavier De Soultrait (Husqvarna) is de nieuwe leider bij de motoren.

Bij de quads ging de zege naar de Argentijn Manuel Andujar, die zijn landgenoot Nicolas Cavigliasso ruim een minuut achter zich hield.