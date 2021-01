Ajax wil komst spits Haller snel afronden

Ajax hoopt vrijdag de transfer van Sébastien Haller af te ronden. De Franse spits, uitkomend voor Ivoorkust, moet overkomen van West Ham United en wordt met een transfersom van tussen de 20 en 25 miljoen euro waarschijnlijk de duurste aankoop van een eredivisionist ooit.

Trainer Erik ten Hag wil Haller graag opnemen in zijn selectie voor de topper van zondag tegen PSV. Hij zit verlegen om een goede centrumaanvaller, ook omdat Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey en vermoedelijk ook David Neres nog geblesseerd zijn. Haller is al bij West Ham negatief op corona getest en zal in Amsterdam opnieuw worden gecontroleerd. De spits is zondag waarschijnlijk speelgerechtigd als Ajax hem vrijdagmiddag voor 12 uur bij de KNVB inschrijft.

Haller is een goede bekende van Ten Hag, die de spits zag opbloeien bij FC Utrecht. De centrumspits presteerde vervolgens zo goed bij Eintracht Frankfurt dat West Ham United anderhalf jaar geleden maar liefst 50 miljoen euro voor hem over had. Haller kreeg dit seizoen in 16 van de 17 duels in de Premier League speeltijd, maar mag toch vertrekken bij de club uit Londen.

Voor Haller ligt een meerjarig contract, waarschijnlijk voor 4,5 seizoen, klaar in Amsterdam. Daley Blind was tot nu toe de duurste aankoop ooit van Ajax en daarmee van alle eredivisieclubs, met een transfersom van 16 miljoen en bonussen die kunnen oplopen tot 21 miljoen euro. Als Antony succesvol is in Amsterdam, ontvangt São Paulo uiteindelijk ook 21 miljoen euro voor hem.

Ajax zocht afgelopen zomer vergeefs naar een centrumspits. De club scoorde er in de Eredivisie met 52 doelpunten in 14 duels lustig op los maar werd in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld, mede omdat het te moeizaam tot scoren kwam. Koploper Ajax voelt in de Eredivisie inmiddels de hete adem in de nek van PSV, dat tot één punt is genaderd. De club uit Amsterdam is er alles aan gelegen om zich dit seizoen met de landstitel weer rechtstreeks te plaatsen voor de lucratieve Champions League.

De kans bestaat dat Ajax de transfersom voor Haller over meerdere jaren mag spreiden. De club uit Amsterdam is hard geraakt door de coronacrisis en verliest dit seizoen alleen al zo’n 45 miljoen euro aan inkomsten uit recettes. Voor Traoré en Brobbey is de komst van Haller waarschijnlijk minder goed nieuws. Beide jonge aanvallers hebben er een geduchte concurrent bij als ze weer fit zijn. Haller is niet de eerste speler die bij Ajax met Ten Hag wordt herenigd. Quincy Promes, Zakaria Labyad en Sean Klaiber gingen hem voor.