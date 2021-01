Skeletonster Bos rekent in Winterberg niet op EK-medaille

Skeletonster Kimberley Bos stond dit seizoen na alle wereldbekerwedstrijden op het podium, maar toch rekent ze vrijdag niet op een medaille bij de EK in Winterberg. “Het ‘thuisbaanvoordeel’ is in onze sport heel groot. Ik ben hier misschien honderd keer naar beneden gegaan, de drie Duitse vrouwen minstens tien keer zo vaak”, zegt Bos. “Dat is zó’n voordeel. Ik denk dat de Duitsers teleurgesteld zijn als ze hier niet op 1, 2 en 3 eindigen.”

De skeletonster uit Ede eindigde in november bij de start van de wereldbeker in Letland als tweede en derde op de baan van Sigulda. Vorige maand in het Oostenrijkse Igls werd Bos twee keer tweede. In de wereldbekerstand neemt de Nederlandse de tweede plek in achter Janine Flock uit Oostenrijk.

“Een medaille hier in Winterberg zou echt heel mooi zijn. Maar ik ga daar zeker niet van uit”, aldus Bos. “In de trainingen slee ik deze week wel heel goed. Ik zit qua tijd al dicht bij mijn persoonlijk record hier. Maar die Duitsers gaan echt wel een stukje harder. Ik verwacht niet dat ik hier wel even mijn vijfde medaille in de wereldbeker ga pakken. Ik heb alleen controle over wat ik zelf doe. Mijn doel is om twee goede runs neer te zetten en me te verbeteren ten opzichte van de eerdere wedstrijden die ik hier heb gedaan. Welke eindrangschikking daar dan bij hoort, ligt aan de anderen.” De World Cup in Winterberg dient ook als Europees kampioenschap.

Bos arriveerde zaterdag in gezelschap van haar coach Joska Le Conté in Winterberg. Ze schrok van wat ze daar aantrof. “De laatste 15 kilometer naar Winterberg konden we alleen maar stapvoets rijden, zo druk was het. Wij zitten in een appartement onderaan de skihelling, vlakbij de baan. Het was een gekkenhuis op de heuvels, het zag zwart van de mensen die allemaal sleetje wilden rijden. De dag erna hebben ze alles dichtgegooid. Er wordt nu vaak gecontroleerd door de politie, die vraagt wat je komt doen. Gelukkig hebben wij een accreditatie.”

Op weg naar de Winterspelen van 2022 in Peking krijgt Bos steeds meer financiële mogelijkheden. Een persoonlijke sponsor besloot onlangs het contract te verlengen en op te waarderen. De Nederlandse bond strikte deze week met het logistieke bedrijf NewCold een hoofdsponsor. “Voor mij wordt het de eerste keer dat ik met het logo van een hoofdsponsor op mijn slee en helm ga sleeën. Dit gaat de sport in Nederland een impuls geven. Wat het voor mij financieel concreet betekent, moet nog blijken.”