Spaanse wielrenner Ventoso houdt het voor gezien

De 38-jarige Spanjaard Francisco José Ventoso heeft zijn professionele wielerloopbaan beëindigd. De sprinter was zeventien jaar actief als beroepsrenner. De laatste jaren echter behaalde hij geen overwinningen meer.

Ventoso boekte in zijn carrière 27 zeges, met daarbij Parijs-Brussel (2010) en etappes in de Vuelta (2006), de Giro (2011 en 2012) en de Tour Down Under (2011).

In 2012 kroonde hij zich tot Spaans kampioen. Kort daarna won hij zijn laatste wedstrijd, een rit in de Ronde van Poitou Charentes.