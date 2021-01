Toernooi voorafgaand aan Australian Open met Barty en Williams

Tennissters Ashleigh Barty en Serena Williams nemen deel aan een van de twee WTA-toernooien in Melbourne die de Australian Open voorafgaan. Dat hebben de organisatoren bevestigd. Voor de Australische Barty, de nummer 1 van de wereld, wordt het haar eerste optreden in elf maanden. De Amerikaanse Williams, winnares van 23 grandslamtoernooien, kwam na de coronapauze nog wel uit op de US Open en Roland Garros.

Vanwege de coronapandemie is de start van de Australian Open met drie weken uitgesteld, naar 8 februari. De deelnemers komen al half januari naar Australiƫ voor een verplichte quarantaineperiode van twee weken. In de eerste week van februari zijn er twee toernooien tegelijk op de banen van Melbourne.