Vier basketballers uit NBA positief getest

Vier spelers uit de Amerikaanse basketballiga NBA zijn tijdens de meest recente testronde positief bevonden. De coronatest werd bij 498 profs afgenomen. Bij de vorige testronde, in de laatste week van december, bleek niemand positief.

Sinds het begin van het nieuwe seizoen op 22 december is vooralsnog alleen het duel tussen Houston Rockets en Oklahoma City Thunder uitgesteld. De Rockets hadden voor de wedstrijd op 23 december minder dan het minimumaantal van acht spelers beschikbaar vanwege een besmettingsgolf.

De wedstrijden in de NBA vinden dit seizoen plaats in lege stadions of met een beperkt aantal bezoekers op de tribunes.