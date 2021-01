Voormalig FIFA-voorzitter Blatter opgenomen in ziekenhuis

Oud-voorzitter Sepp Blatter van de wereldvoetbalbond FIFA is opgenomen in een ziekenhuis. De gezondheidstoestand van de 84-jarige Zwitser is ernstig, maar zijn leven is niet in gevaar. Dat meldt het Zwitserse dagblad ‘Blick’, dat zich baseert op een korte verklaring van een dochter van Blatter. Over de aard van zijn klachten is niets bekend.

“Mijn vader ligt in het ziekenhuis. Hij wordt elke dag beter. Maar hij heeft tijd en rust nodig”, liet Corinne Blatter Andenmatten weten.

Het is niet de eerste keer dat Blatter worstelt met gezondheidsproblemen. In 2015 moest hij worden behandeld op de intensive care vanwege een stoornis in zijn immuunsysteem.

Blatter leidde de FIFA van 1998 tot 2015. Hij zit een schorsing van zes jaar van alle voetbalgerelateerde activiteiten uit wegens ethische schendingen. In december deed de FIFA nog een nieuwe aangifte tegen hem wegens een verdenking van crimineel mismanagement bij het peperdure FIFA Museum, dat in 2016 werd geopend.