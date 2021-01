Zesde etappe Dakar Rally om veiligheidsredenen ingekort

De zesde etappe in de Dakar Rally, die vrijdag gereden wordt tussen de steden Al-Qaisumah en Haïl in Saudi-Arabië, is ingekort om veiligheidsredenen. Dat maakte de organisatie donderdagavond bekend, terwijl nog tientallen deelnemers de vijfde etappe aan het afwerken waren. De duisternis was toen al ingevallen en het weer was sterk verslechterd in de omgeving van Al-Qaisumah.

De zesde etappe zou normaal een klassementsrit bevatten van 448 kilometer. Daarnaast zouden twee verbindingsritten worden afgelegd, goed voor een totale afstand van 792 kilometer. De organisatoren hebben nu beslist om de start uit te stellen en door een tussenpunt over te slaan wordt de afstand van de klassementsproef met 100 kilometer ingekort. Hierdoor krijgen de deelnemers, waarbij heel wat amateurs, meer tijd om bij te komen van alle ontberingen op donderdag.

De 43e editie van de Dakar Rally is afgelopen zaterdag begonnen met de proloog in Saudi-Arabië, dat voor de tweede keer gastland is van de uithoudingsproef voor mens en machine. De Fransman Stéphane Peterhansel (auto’s) en de Argentijn Kevin Benavides (motoren) gaan aan de leiding, met nog zeven etappes te rijden.