Knegt geselecteerd voor EK shorttrack

Sjinkie Kregt is geselecteerd voor het Europees kampioenschap shorttrack, dat van 22 tot en met 24 januari in het Poolse Gdansk wordt gehouden. De selectiecommissie van de schaatsbond KNSB heeft hem aangewezen. De formatie bestaat verder uit Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf. Jens van ’t Wout en Friso Emons gaan mee voor de landenwedstrijd.

Bij de vrouwen gaan Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, Rianne de Vries en Georgie Dalrymple mee naar Polen. De eerste drie komen in het individuele toernooi uit.

Het is de eerste belangrijke internationale wedstrijd sinds de finale van de World Cup van februari vorig jaar in Dordrecht. Bij de EK verdedigt Suzanne Schulting haar titel. Ook de vrouwen-relayploeg is regerend Europees kampioen.