Motorcoureur Barreda boekt 27e zege in Dakar Rally

Motorcoureur Joan Barreda Bort heeft voor de 27e keer in de Dakar Rally een etappe gewonnen. De 37-jarige Spanjaard staat nu derde in het all-time klassement van etappe-overwinningen, achter Stéphane Peterhansel en Cyril Despres. De twee Fransmannen hebben beiden zes dagzeges meer.

Barreda hield in de zesde etappe, van Al Qaisumah naar Ha Il, Ross Branch uit Botswana 13 seconden achter zich. De Australiër Daniel Sanders werd derde, op 53 tellen van de winnaar.

In het algemeen klassement bezet Barreda de zevende plaats. De leiding is in handen van Toby Price uit Australië.