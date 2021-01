Oud-winnaar Wawrinka naar tennistoernooi Rotterdam

Voormalig toernooiwinnaar Stan Wawrinka maakt begin maart weer zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De drievoudig grandslamwinnaar uit Zwitserland doet voor de vijfde keer mee in Ahoy.

“Met zijn staat van dienst is Wawrinka overal ter wereld een graag geziene gast”, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. “Met zijn drie grandslamtitels heeft hij zijn uitzonderlijke klasse bewezen en voor de liefhebber is zijn backhand een genot om te zien. Mooi om deze oud-winnaar weer in Rotterdam te mogen begroeten.”

De 35-jarige Wawrinka is de nummer 18 van de wereld. Hij was ooit de mondiale nummer 3. In 2014 won hij de Australian Open, in 2015 Roland Garros en in 2016 de US Open.

In 2015 was Wawrinka in de finale van het ABN AMRO-toernooi Tomas Berdych in drie sets de baas. In 2019 stond hij ook in de eindstrijd, waarin hij verloor van Gaƫl Monfils.

Het Rotterdamse ATP-toernooi vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 7 maart.