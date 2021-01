Tennisicoon Rod Laver mijdt Australian Open

Het Australische tennisicoon Rod Laver mijdt de Australian Open. De 82-jarige Laver, winnaar van elf grandslamtitels, blijft thuis. De Australiër woont in de Verenigde Staten en gaat het toernooi op televisie volgen, zo meldt hij op Twitter.

“Ik heb besloten om dit jaar thuis te blijven en zal helaas de Australian Open missen. Ik kijk er echt naar uit om het tennis weer op gang te zien komen in mijn ‘huis’, de Rod Laver Arena, en ik zal virtueel op de eerste rij te zitten. Succes aan iedereen die meedoet en aan de Australische tennisbond, die dit mogelijk maakt.”

Het grootste stadion op Melbourne Park draagt de naam van Laver, die het toernooi in 1960, 1962 en 1969 won. Op het centercourt worden onder meer de finales gespeeld. Laver reikt doorgaans op de baan de prijs uit aan de winnaar bij de mannen.

Ondanks de coronacrisis zijn in Melbourne wel toeschouwers welkom langs de banen. Normaal gesproken trekt de Australian Open zo’n 800.000 toeschouwers. Nu rekent de organisatie op iets meer dan de helft daarvan. “We zullen zo’n 50 tot 75 procent van de normale capaciteit hebben”, zegt toernooidirecteur Craig Tiley. “Hoewel we in Melbourne al een lange periode geen coronagevallen hebben, zullen mensen nog steeds bezorgd zijn dat ze het virus oplopen. Wat dat betreft zal de Australian Open niet hetzelfde zijn als normaal.”