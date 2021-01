Tennisster Rus wint wel eerste partij in dubbelspel in Abu Dhabi

Tennisster Arantxa Rus heeft haar eerste partij in het dubbelspel van 2021 gewonnen. De 30-jarige Westlandse was in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Abu Dhabi samen met de Sloveense Tamara Zidansek in twee sets te sterk voor de Georgische Oksana Kalashnikova en de Amerikaanse Sabrina Santamaria: 6-4 6-1.

Rus en Zidansek nemen het in de achtste finale op tegen de Belgische Kirsten Flipkens en de Franse Kristina Mladenovic. Flipkens moest eerder vrijdag in haar enkelpartij tegen de als eerste geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin opgeven met een enkelblessure.

Rus werd donderdag in haar enkelpartij in de eerste ronde in Abu Dhabi uitgeschakeld door de jonge Chinese Wang Xiyu.