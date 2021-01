Toptennissers in aanloop Australian Open naar Adelaide

De top 3 van de tenniswereldranglijst bij de mannen en vrouwen gaat in de aanloop naar de Australian Open eerst naar Adelaide. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep en Naomi Osaka brengen in die stad hun verplichte twee weken quarantaine door. Ze spelen in Adelaide ook een demonstratietoernooi voordat ze naar Melbourne komen voor de Australian Open.

Over ruim een week komen alle deelnemers aan het grandslamtoernooi en hun begeleiders naar Australiƫ. Ze moeten daar eerst twee weken in quarantaine. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is als gevolg van de coronamaatregelen verschoven van januari naar februari.

De autoriteiten in Melbourne hebben een limiet gesteld aan het aantal mensen dat daar de quarantaineperiode mag doorbrengen. De organisatie besloot daarom om minstens vijftig mensen, onder wie de beste tennissers ter wereld, eerst naar Adelaide te sturen