Verspringer Luvo Manyonga, wereldkampioen in 2017, is door de integriteitscommissie van de internationale atletiekfederatie voorlopig geschorst. De Zuid-Afrikaanse winnaar van een zilveren medaille op de Olympische Spelen van 2016, heeft volgens de instantie enkele onaangekondigde controles op doping gemist. Hij was niet op de plekken waar hij had opgegeven te zijn. Dat kan hem een schorsing van 12 maanden opleveren.