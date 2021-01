Coronabesmetting hindert tennisster Anisimova

De Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova ziet haar voorbereiding op de Australian Open van volgende maand ernstig verstoord. Volgens Tennis Channel is de nummer 30 van de wereld besmet met het coronavirus. De 19-jarige Anisimova heeft het resultaat van de test nog niet bevestigd, maar ontbrak in ieder geval op het toernooi van Abu Dhabi dat woensdag begon. Op vrijdag postte ze op Instagram wel een hartekreet: “Ik wil tennissen”.

Anisimova behoort tot een groep aanstormend talent uit de Verenigde Staten met onder meer ook Sofia Kenin, de 22-jarige winnares van de Australian Open van vorig jaar, en de 16-jarige Coco Gauff. Anisimova won in april 2019 in Bogota haar eerste toernooi op het hoogste niveau en stond een half jaar later zelfs al op plaats 21 op de wereldranglijst.

De Australian Open, met drie weken uitgesteld vanwege de coronapandemie, begint op 8 februari.