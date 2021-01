Curry helpt Warriors nu wel voorbij Clippers

Met 38 punten was basketballer Stephen Curry weer de man waar het om draait bij Golden State Warriors. De ploeg was in San Francisco te sterk voor Los Angeles Clippers dat twee dagen eerder de Warriors nog wel had verslagen. Toen bleef Curry op 13 punten steken. Na een achterstand van 22 punten was de winst ditmaal wel voor de thuisploeg: 115-105.

“We zijn een jong team en moeten onze draai nog zien te vinden”, zei Curry. “Maar op deze manier winnen geeft vertrouwen. Hoe ver we ook achter staan, we zijn in staat om terug te vechten.”

Met onder meer negen driepunters liet Curry zien dat zijn 13 punten slechts van afgelopen woensdag een incident waren. Bij de Clippers kwamen de meeste punten van Paul George: 25.

Los Angeles Lakers nam de leiding in de Western Conference over van Phoenix Suns. De ploeg van LeBron James, goed voor 28 punten, versloeg Chicago Bulls nipt: 117-115. Zach LaVine was met 38 punten topschutter bij de gasten. Phoenix Suns liep in Detroit tegen de derde nederlaag van het seizoen aan. De Pistons knokten zich terug in de wedstrijd na een achterstand van 23 punten halverwege. Na verlenging was de tweede zege van het seizoen voor de Pistons een feit: 110-105.