De Bruin twaalfde op EK in tweemansbob in Winterberg

Bobsleeër Ivo de Bruin is bij de Europese kampioenschappen in Winterberg als twaalfde geëindigd in de tweemansbob. De 24-jarige De Bruin bleef met zijn remmer Janko Franjic na twee runs 1,78 seconde verwijderd van de ongenaakbare Duitsers Francesco Friedrich en Thorsten Margis.

Het is voor piloot Friedrich de vijfde Europese titel in de tweemansbob. Hij bleef zijn landgenoot en rivaal Johannes Lochner en remmer Eric Franke maar liefst 0,67 seconden voor. Het brons ging naar de Oostenrijkers Benjamin Maier en Markus Sammer.

Titelverdediger Oskars Kibermanis uit Letland ontbreekt op de EK wegens een positieve coronatest. De runs in Winterberg telden ook als vijfde wereldbekerwedstrijd. Daarin eindigden De Bruin/Franjic als dertiende, omdat de Canadezen Justin Kripps en Cam Stones de Nederlanders ook nog voorbleven.