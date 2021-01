Haase begint kwalificatie tegen Braziliaan Seyboth Wild

Tennisser Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open op tegen de Braziliaan Thiago Seyboth Wild, de nummer 6 van de plaatsingslijst. Dat is het resultaat van de loting die zaterdag plaatsvond. Voor de kwalificatie wordt vanwege de coronamaatregelen uitgeweken naar Doha. Voor de tennissers die zich plaatsen volgen daarna twee weken quarantaine in Australië. De Australian Open begint op 8 februari.

De 20-jarige Seyboth Wild is de nummer 117 van de wereld, Haase staat 198e. Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde eveneens een jonge speler. De 18-jarige Italiaan Lorenzo Musetti staat 127e op de ATP-ranking, Van de Zandschulp volgt een kleine dertig plaatsen lager. Tallon Griekspoor, op plaats 155 de hoogst geklasseerde Nederlander, lootte Harry Bourchier, een 24-jarige Australiër die met een wildcard tot de kwalificaties is toegelaten.

Van de Zandschulp komt zondag al in actie, Haase en Griekspoor volgen maandag.