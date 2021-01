Skiester Goggia opnieuw de beste op de afdaling

Skiester Sofia Goggia heeft zaterdag de afdaling om de wereldbeker in het Oostenrijkse Sankt Anton gewonnen. Het was haar zesde wereldbeker op de snelheidsdiscipline waarop ze ook regerend olympisch kampioene is.

De 28-jarige Italiaanse was een kleine seconde sneller dan de Oostenrijkse Tamara Tippler. De Amerikaanse Breezy Johnson werd derde op 1,04 seconde. Goggia, eerder deze winter ook al de beste in Val d’Isère, nam meteen ook de leiding in het wereldbekerklassement op de afdaling. Zondag komen de skiesters weer in actie in Sankt Anton, dan staat er een super-G op het programma.