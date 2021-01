Verwondingen skiër Ford minder ernstig dan verondersteld

De verwondingen van de Amerikaanse skiër Tommy Ford, die zwaar ten val kwam in de wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden, zijn minder ernstig dan verondersteld.

“De verwondingen aan zijn hoofd en de nek zijn klein en herstellen goed. Hij heeft een knieblessure die verder wordt onderzocht”, meldt het Amerikaanse ski- en snowboardteam op sociale media.

De 31-jarige Ford verloor de controle over zijn ski’s, vloog voorover en belandde enkele tientallen meters verderop in een vangnet. Hij bleef roerloos liggen en werd lang ter plaatse verzorgd.

Hulpverleners brachten hem vervolgens met een slee naar een gereedstaande helikopter, zoals op tv-beelden te zien was. De Amerikaanse skibond liet eerder via Twitter weten dat Ford bij bewustzijn is. “Hij is voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis”, luidde het korte bericht. De wereldbekermanche werd een halfuur onderbroken.

De zege ging na de onderbreking naar de Fransman Alexis Pinturault, die vrijdag ook al de snelste was geweest in Adelboden. Pinturault liet de Kroaat Filip Zubcic en de Zwitser Loic Meillard achter zich.