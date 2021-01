‘Wielrenner Dumoulin start in E3 en Ronde van Vlaanderen’

Tom Dumoulin is dit voorjaar van plan om een aantal Vlaamse klassiekers te rijden De Maastrichtenaar van Jumbo-Visma wil starten in de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen, meldt Wielerflits. De ronderenner staat dit jaar waarschijnlijk niet aan de start in de Amstel Gold Race en twee Ardennenklassiekers, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Dumoulin wil zijn seizoen beginnen in Italiƫ met het drieluik Strade Bianche op 6 maart, Tirreno-Adriatico van 10 tot en met 16 maart en Milaan Sanremo op 20 maart. De E3 Classic met finish in Harelbeke vindt plaats op 26 maart en de Ronde van Vlaanderen op 4 april.

Volgens de wielerwebsite slaat Dumoulin daarna de Amstel Gold Race en de Waalse klassiekers over. Hij zal wel de Ronde van Romandiƫ rijden. Zijn ploeg Jumbo-Visma moet het programma, inclusief de keuze voor de grote ronden nog bekendmaken.