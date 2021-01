Zware val skiër Ford in Adelboden

De Amerikaanse skiër Tommy Ford is zaterdag zwaar ten val gekomen in de wereldbekerwedstrijd reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. De 31-jarige Ford verloor de controle over zijn ski’s, vloog voorover en belandde enkele tientallen meters verderop in een vangnet. Hij bleef roerloos liggen en werd lang ter plaatse verzorgd.

Hulpverleners brachten hem vervolgens met een slee naar een gereedstaande helikopter, zoals op tv-beelden te zien was. Over de toestand van Ford is nog geen informatie beschikbaar. De wereldbekermanche werd een halfuur onderbroken.

Vrijdag liep de jonge Noor Lucas Braathen bij een val in Adelboden een zware knieblessure op.