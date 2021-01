Baanwielrenner Baugé gaat niet door tot Spelen van Tokio

De Franse baanwielrenner Grégory Baugé gaat niet door tot en met de Olympische Spelen van Tokio. De 35-jarige baansprinter kondigde op de France tv aan te stoppen.

Baugé werd vijf keer wereldkampioen teamsprint en vier keer individueel wereldkampioen op de sprint. De Fransman veroverde vier medailles op de Olympische Spelen. In Peking 2008 won hij zilver op de teamsprint en in Londen 2012 zilver op de sprint en de teamsprint. In 2016 pakte hij bij de Spelen van Rio de Janeiro brons op de teamsprint.

“Ik voel dat ik klaar ben” zei Baugé. “Het is inderdaad zeven maanden voor de Spelen. Ik heb altijd 100 procent gegeven, tijdens mijn wedstrijden en tijdens mijn trainingen. Van de ene op de andere dag voelde ik dat ik beperkt was tot 90 procent. Dat is niet genoeg voor een prestatie op de Olympische Spelen.”

Baugé gaf toe dat die ene olympische titel ontbreekt, maar het ergste vindt hij dat hij zijn teamgenoten een titel heeft ontnomen. De Franse baanrenner pakte ook de wereldtitels op de sprint en de teamsprint in 2011, maar die titels raakte hij kwijt vanwege een overtreding van de dopingreglementen. Hij miste een controle en was twee keer niet op de aangegeven plek die hij had opgegeven op de ‘whereabouts’.